Защита обжалует приговор Ефремову

Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову, заявил журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

«Будем, будем», — сказал Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.

Суд при вынесении приговора учел признание им вины и положительные характеристики. Сам актер в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Ефремов в пьяном состоянии за рулем джипа вечером 8 июня выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.