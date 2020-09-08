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Защита обжалует приговор Ефремову

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Защита обжалует приговор актеру Михаилу Ефремову, заявил журналистам его адвокат Эльман Пашаев.

«Будем, будем», — сказал Пашаев, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима и лишил его прав на три года.

Суд при вынесении приговора учел признание им вины и положительные характеристики. Сам актер в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

В ходе прений сторон гособвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

Ефремов в пьяном состоянии за рулем джипа вечером 8 июня выехал на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

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Топ комментариев

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

1zhen1

Есть повод поднять цену на бензин в России