Германия засекретила анализы Навального

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Таким образом, Россия не сможет получить информацию, которую ранее запросила у немецких властей.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», — пояснил официальный представитель Медико-санитарной службы Германии.

Национальная медицинская палата России ранее обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации.

Однако немецкие специалисты отметили, что совместные обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников. При этом жена Навального выступает против участия российских специалистов в лечении.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, 22 августа его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Исследование анализов оппозиционера в лаборатории Бундесвера показало, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».