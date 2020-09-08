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Германия засекретила анализы Навального

Источник:
«Новая газета»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Институт фармакологии и токсикологии бундесвера засекретил анализы Алексея Навального. Таким образом, Россия не сможет получить информацию, которую ранее запросила у немецких властей.

«Дополнительная информация о результатах исследований может позволить сделать выводы о конкретных навыках и знаниях бундесвера в отношении соответствующих веществ», — пояснил официальный представитель Медико-санитарной службы Германии.

Национальная медицинская палата России ранее обратилась к немецким коллегам с просьбой передать ей результаты лабораторных исследований Навального и создать совместную группу по этой ситуации.

Однако немецкие специалисты отметили, что совместные обследование пациента можно провести только с разрешения его родственников. При этом жена Навального выступает против участия российских специалистов в лечении.

Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в Омске, 22 августа его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Исследование анализов оппозиционера в лаборатории Бундесвера показало, что он был отравлен веществом из группы «Новичок».

Тема: Отравление Алексея Навального
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Топ комментариев

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

1zhen1

Есть повод поднять цену на бензин в России