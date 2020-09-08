Месси возобновил тренировки в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси провел первую тренировку после истории с его желанием покинуть клуб — фото и видео опубликованы в Twitter FC Barcelona.

По окончании сезона Месси хотел покинуть «Барсу» и направил в клуб письмо. Однако руководство сине-гранатовых было готово отпустить его за отступные в размере 700 миллионов евро. Футболист решил не судиться с клубом.

Месси пропустил командный тест на коронавирус, поэтому пока он тренируется отдельно. Форвард присоединится к другим игрокам в четверг.

«Барселона» сыграет первый матч в Ла Лиге 27 сентября — первый тур перенесли из-за участия команды в Лиге чемпионов, а 16 сентября выйдет на товарищеский матч с «Жироной». Возможно, именно с него начнет новый сезон Месси.

Аргентинец выступает за «Барсу» с 2003 года, сейчас он капитан команды. С клубом он выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов УЕФА, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов.