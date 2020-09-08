Ефремову вынесли суровый приговор

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к реальному сроку и назначил ему восемь лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее по его вине в центре Москвы.

«Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека», — приводит ТАСС приговор судьи.

Суд при вынесен и приговора учел признание им вины и положительные характеристики. «Суд учитывает признание вины Ефремовым на стадии предварительного следствия и в последнем слове, наличие детей, положительные характеристики личности и занятие благотворительностью», — говорится в приговоре.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, так как считает, что исправление артиста невозможно без изоляции от общества. Потерпевшие это требование поддержали, адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае — отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с фургоном службы доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.