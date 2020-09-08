НАВЕРХ
#Законы #Город #Активисты #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Звери

Травникова попросили оплатить учебу аутистов

Источник:
Sibnet.ru
100 0
Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Родителей аутистов из Новосибирской области попросили власти региона оплатить работу ресурсных классов, которые из-за пандемии коронавируса теряют средства благотворителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБузова заступилась за школьника-инвалида из-за фото в Красноярске

С открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову обратились представители трёх общественных организаций: «Диада+1», «Рассвет» и «Ресурс». Они организуют специальные ресурсные классы для детей с аутизмом. Сейчас в регионе 10 таких классов.

«Всё это время основными источниками финансирования были средства благотворительных фондов, грантов и родителей. Пандемия COVID-19 и кризис поставили под удар будущее проекта. Благотворители не могут в этом году оказать ту же поддержку, у родителей нет таких денег. Выделяемых бюджетом средств на оплату труда педагогов школы (в расчёте на ребенка из подушевого финансирования) едва хватает на МРОТ. Родительские организации вынуждены объявлять сборы средств и просить пожертвований у населения. Это унизительно для 3-го города России», – говорится в открытом письме.

По словам авторов обращения, в стране уже есть регионы, где подобные классы полностью перевели на гособеспечение. Новосибирцы попросили 200 тысяч рублей на каждого ребёнка на учебный год, чтобы оплатить работу педагогов.

Авторы письма уточнили, что в Новосибирской области в ресурсных классах учатся 77 аутистов и детей с другими особенностями развития, уже более 130 учителей прошли переподготовку, чтобы работать с ними.

«Без заботы государства классы закроются, а это значит, что достижения последних лет пропадут и дети не смогут продолжить обучение», – добавили представители общественных организаций.

Еще по теме
Претензии Роспотребнадзора поставили школы Хакасии на грань закрытия
Бузова заступилась за школьника-инвалида из-за фото в Красноярске
Травников призвал новосибирские школы вернуться к очному режиму
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
смотреть все
Жизнь #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремову вынесли суровый приговор
•
Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
•
Samsung придумала уникальный прозрачный смартфон
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Претензии Роспотребнадзора поставили школы Хакасии на грань закрытия
Сибирь 08.09.2020 17:20
Путин начал видеоревизию поручений по Тулуну
Сибирь 08.09.2020 17:09
Травникова попросили оплатить учебу аутистов
Сибирь 08.09.2020 16:52
Создатели шоу «Золото Геленджика» спрятали в Новосибирске клад
Сибирь 08.09.2020 16:17
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8494
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8080
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
5017
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3853
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремову вынесли суровый приговор
•
Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
•
Samsung придумала уникальный прозрачный смартфон
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

Иркут 69

Бред какой. А диктофон в обычном телефоне не является "специальным техническим средством, для негласного...

shidoshi

Трампушка-завязывай ))) вся Россия живет в кредит и ипотеку...пожалей!!! )))