Травникова попросили оплатить учебу аутистов

Родителей аутистов из Новосибирской области попросили власти региона оплатить работу ресурсных классов, которые из-за пандемии коронавируса теряют средства благотворителей.

С открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову обратились представители трёх общественных организаций: «Диада+1», «Рассвет» и «Ресурс». Они организуют специальные ресурсные классы для детей с аутизмом. Сейчас в регионе 10 таких классов.

«Всё это время основными источниками финансирования были средства благотворительных фондов, грантов и родителей. Пандемия COVID-19 и кризис поставили под удар будущее проекта. Благотворители не могут в этом году оказать ту же поддержку, у родителей нет таких денег. Выделяемых бюджетом средств на оплату труда педагогов школы (в расчёте на ребенка из подушевого финансирования) едва хватает на МРОТ. Родительские организации вынуждены объявлять сборы средств и просить пожертвований у населения. Это унизительно для 3-го города России», – говорится в открытом письме.

По словам авторов обращения, в стране уже есть регионы, где подобные классы полностью перевели на гособеспечение. Новосибирцы попросили 200 тысяч рублей на каждого ребёнка на учебный год, чтобы оплатить работу педагогов.

Авторы письма уточнили, что в Новосибирской области в ресурсных классах учатся 77 аутистов и детей с другими особенностями развития, уже более 130 учителей прошли переподготовку, чтобы работать с ними.

«Без заботы государства классы закроются, а это значит, что достижения последних лет пропадут и дети не смогут продолжить обучение», – добавили представители общественных организаций.