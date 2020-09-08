Тест на беременность превратили в игровую приставку

Энтузиаст портировал легендарный шутер Doom на электронный тест на беременность, продемонстрировав игровой процесс на видео.

Пользователь Foon Turning опубликовал несколько роликов с результатами на своей странице в социальной сети Twitter. При этом он подчеркнул, что не просто запустил видео на устройстве, а сыграл в шутер с помощью подсоединенной беспроводной клавиатуры для смартфонов.

Электронный тест на беременность оборудован 8-битным процессором Holtek, также у него есть 64 байта оперативной памяти. Однако для запуска Doom пользователю пришлось доработать гаджет — он получил новый микроконтроллер и OLED-экран.

Итоговое разрешение игры составило всего 128x32 пикселей, однако даже такого количества хватило для воспроизведения игрового процесса.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv — foone (@Foone) September 7, 2020

Оригинальная Doom вышла в 1993 году и быстро получила культовый статус. Считается, что благодаря этой игре шутеры от первого лица приобрели современную популярность.