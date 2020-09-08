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Тест на беременность превратили в игровую приставку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Энтузиаст портировал легендарный шутер Doom на электронный тест на беременность, продемонстрировав игровой процесс на видео.

Пользователь Foon Turning опубликовал несколько роликов с результатами на своей странице в социальной сети Twitter. При этом он подчеркнул, что не просто запустил видео на устройстве, а сыграл в шутер с помощью подсоединенной беспроводной клавиатуры для смартфонов.

Электронный тест на беременность оборудован 8-битным процессором Holtek, также у него есть 64 байта оперативной памяти. Однако для запуска Doom пользователю пришлось доработать гаджет — он получил новый микроконтроллер и OLED-экран.

Итоговое разрешение игры составило всего 128x32 пикселей, однако даже такого количества хватило для воспроизведения игрового процесса.

Оригинальная Doom вышла в 1993 году и быстро получила культовый статус. Считается, что благодаря этой игре шутеры от первого лица приобрели современную популярность.

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_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

Vitall2005

Вот и доказательство что отравление Навального это фейк.

1zhen1

Есть повод поднять цену на бензин в России