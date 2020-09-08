Брэдли Купер признал премию «Оскар» интересной и бессмысленной

Актер и режиссер Брэдли Купер высказал свое отношение ко главной кинопремии «Оскар», посчитав ее интересной и бессмысленной.

«Это довольно сложная вещь, над которой нужно работать, и она полностью лишена художественного творчества, это очень интересно и совершенно бессмысленно», — сказал Купер порталу Digital Spy.

У Брэдли Купера нет ни одного «Оскара», хотя он несколько раз был номинирован в категории «Лучшая мужская роль», за фильмы «Звезда родилась», «Снайпер», «Мой парень псих» и другие. Также его режиссерские работы были представлены в номинации «Лучший фильм».