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Samsung придумала уникальный прозрачный смартфон

Источник:
LetsGoDigital
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Фото: © letsgodigital.org

Компания Samsung запатентовала первый в мире смартфон с полностью прозрачным корпусом, описание новинки появилось на сайтах Всемирной организации интеллектуальной собственности и Управления США по патентам и торговым маркам.

Основой смартфона станет прозрачный дисплей на основе органических светодиодов, аппарат также получит новые режимы использования, которые будут допускать включение прозрачности экрана — он будет отображать контент и одновременно позволит видеть насквозь.

Эксперты отмечают, что разработчики намерены разместить все ключевые элементы в рамке смартфона, что позволит оставить под дисплеем пустое пространство. Однако пока неясно, насколько реально воплощение такой смелой идеи в реальность в ближайшие годы.

Ранее китайская компания Xiaomi представила «прозрачный» телевизор, аппарат представляет собой решение на базе инновационной OLED-панели. Mi TV Lux Transparent Edition позволяет пользователю при выводе изображения на экран видеть, что находится за телевизором.

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Иркут 69

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shidoshi

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