«Коронавирусные» льготы подстегнули рост безработицы в Забайкалье

Ограничения в работе предприятий в период распространения коронавируса привели к ряду сокращений в Забайкалье. Но на рост безработицы также повлиял и другой фактор, сообщила пресс-служба краевого правительства.
«Также рост безработицы мы связываем с упрощенным порядком регистрации, а также с ростом величины минимального и максимального пособия по безработице», — отметил врио министра труда Евгений Казаченко
Анализ состава безработных граждан показывает, что более 13 тысяч человек не имеют трудового стажа. Эти граждане либо ранее не работали, либо работали без оформления трудовых отношений.
Сегодня в Забайкалье в качестве безработных зарегистрировано 36,5 тысячи человек. Уровень официальной безработицы составил 7%.
В базе краевого центра занятости населения по состоянию на 1 сентября заявлено 17,5 тысячи рабочих мест. Наиболее востребованы специалисты в сфере строительства, обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых.