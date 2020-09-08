«Коронавирусные» льготы подстегнули рост безработицы в Забайкалье

Ограничения в работе предприятий в период распространения коронавируса привели к ряду сокращений в Забайкалье. Но на рост безработицы также повлиял и другой фактор, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Также рост безработицы мы связываем с упрощенным порядком регистрации, а также с ростом величины минимального и максимального пособия по безработице», — отметил врио министра труда Евгений Казаченко

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Анализ состава безработных граждан показывает, что более 13 тысяч человек не имеют трудового стажа. Эти граждане либо ранее не работали, либо работали без оформления трудовых отношений.

Сегодня в Забайкалье в качестве безработных зарегистрировано 36,5 тысячи человек. Уровень официальной безработицы составил 7%.

В базе краевого центра занятости населения по состоянию на 1 сентября заявлено 17,5 тысячи рабочих мест. Наиболее востребованы специалисты в сфере строительства, обрабатывающего производства и добычи полезных ископаемых.