Фильм дня: «Джентльмены»

Фильм «Джентльмены» — юбилейный 20-й по счету в фильмографии Гая Ричи. Картина, вышедшая в свет в 2019 году, получила очень противоречивые отзывы: одних боевик разочаровал, других заставил говорить о новом шедевре именитого режиссера.

Великобритания/США, 2019 год, режиссер Гай Ричи, 18+

В ролях: Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Генри Голдинг, Хью Грант

Цитата из фильма:

«В джунглях есть только одно правило: когда лев голоден, он ест»

Начнем с сюжета. Речь идет о британском наркобароне Микки Пирсоне, который решает выгодно продать свои ресурсы еврейскому предпринимателю и уйти на покой. Но это оказывается не так-то просто. Бизнес Пирсона попадает под прицел китайской мафии и отмороженных английских гопников.

Сюжет «Джентльменов» не так прост, как кажется поначалу. По ходу повествования открываются новые и новые истории, обнажая замысел режиссера. Повествование растет, как снежный ком, при этом в фильме нет проходных персонажей — все сыграли свою роль.

С одной стороны, «Джентльмены» Гая Ричи, которому 10 сентября исполняется 52 года, повторяют привычный стиль режиссера, с другой — боевик внезапно стал зрелым, ироничным фильмом с весьма солидным актерским составом, игра которого выше всяческих похвал.