Бузова заступилась за школьника-инвалида из-за фото в Красноярске

Певица Ольга Бузова написала в пост в Instagram в поддержку мальчика-инвалида, без которого решили сфотографироваться в школе в Красноярске.

Мальчик на инвалидной коляске пошел в 1 класс средней образовательной школы № 133 в Ветлужанке в Красноярске. Учительница попросила сделать два фото — с мальчиком и без него. Маму ребенка это удивило, и она написала пост в соцсетях. После этого прокуратура начала проверку.

Сама же мама заявила, что не обижена на учителя и школу, но расстроена, что в обществе сохраняется такое отношение к инвалидам. В соцсетях запустили флешмоб #ВаняЯХочуСТобойФото.

На ситуацию отреагировала блогер и певица Ольга Бузова. «Почему родители которые присутствовали во время фотографирования не остановили этот ужас? В моей голове не укладывается как так может поступать взрослый образованный человек!?», — написала она. При этом потребовав от прокуратуры провести проверку, которая уже идет.