НАВЕРХ

Бузова заступилась за школьника-инвалида из-за фото в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
303 1
Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певица Ольга Бузова написала в пост в Instagram в поддержку мальчика-инвалида, без которого решили сфотографироваться в школе в Красноярске.

Мальчик на инвалидной коляске пошел в 1 класс средней образовательной школы № 133 в Ветлужанке в Красноярске. Учительница попросила сделать два фото — с мальчиком и без него. Маму ребенка это удивило, и она написала пост в соцсетях. После этого прокуратура начала проверку. 

Сама же мама заявила, что не обижена на учителя и школу, но расстроена, что в обществе сохраняется такое отношение к инвалидам. В соцсетях запустили флешмоб #ВаняЯХочуСТобойФото.

На ситуацию отреагировала блогер и певица Ольга Бузова. «Почему родители которые присутствовали во время фотографирования не остановили этот ужас? В моей голове не укладывается как так может поступать взрослый образованный человек!?», — написала она. При этом потребовав от прокуратуры провести проверку, которая уже идет.

Еще по теме
Травникова попросили оплатить учебу аутистов
Травников призвал новосибирские школы вернуться к очному режиму
Класс в новосибирской школе закрыли на карантин из-за COVID-19
Штрафы за прогулы введут в детсадах Новосибирска
смотреть все
Красноярск #Образование
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремову вынесли суровый приговор
•
Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
•
Samsung придумала уникальный прозрачный смартфон
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
Как это работает
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Путин начал видеоревизию поручений по Тулуну
Сибирь 08.09.2020 17:09
Травникова попросили оплатить учебу аутистов
Сибирь 08.09.2020 16:52
Создатели шоу «Золото Геленджика» спрятали в Новосибирске клад
Сибирь 08.09.2020 16:17
Пенсионерка из Иркутска прошла отбор на шоу «Голос 60+»
Сибирь 08.09.2020 16:11
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8494
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
8079
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
5017
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3853
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Ефремову вынесли суровый приговор
•
Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки
•
Россия оказалась не готовой к электромобилям
•
Samsung придумала уникальный прозрачный смартфон
Подробности
•
Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Новосибирцы признались в ненависти к мигрантам
34
Берлин опроверг заявление Лукашенко о фальсификации с Навальным
31
Белоруссия перебросит энергопотоки из Литвы в порты России
30