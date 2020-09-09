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Фильм дня: «Четыре свадьбы и одни похороны»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» стал лучшей работой в актерской карьере Хью Гранта, которому 9 сентября исполняется 60 лет.

Великобритания, 1993 год, режиссер Майк Ньюэлл, 16+
В главных ролях: Хью Грант и Энди МакДауэлл
Слоган: «Любовь витает в воздухе, беги в укрытие»

Название фильма лаконично описывает весь сюжет — главные события с главным героем происходят именно на четырех свадьбах и одних похоронах.

Грант в комедийной мелодраме сыграл 32-летнего англичанина Чарльза. Его герой совсем не хочет обременять себя семейными узами, пока не встречает очаровательную и раскованную американку Кэрри. Мимолетная связь перерастает в серьезные чувства, но быть вместе влюбленным мешают нелепые обстоятельства.

Ценность фильма в его неповторимом английском юморе, который присутствует даже в самой атмосфере свадеб. Каждый персонаж комедии качественно проработан для общей целостности сюжета.

Роль Чарльза для Гранта стала самой высоко оцененной в его карьере — за нее актер получил «Золотой глобус». Сама картина была представлена в двух номинациях «Оскара» — за лучший фильм и лучший сценарий.

Фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» собрал по всему миру более 245 миллионов долларов и стал самым успешным в прокате британским фильмом за всю историю.

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