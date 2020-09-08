Хвост затонувшего 14 лет назад гидросамолета нашли в Телецком озере

Специалисты Алтайского заповедника обнаружили в Телецком озере фрагмент затонувшего в 2006 году гидросамолета типа «Корвет», сообщил на странице в соцсетях сотрудник Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

В августе 2006 года над озером потерпел аварию частный гидросамолет типа «Корвет». На борту находились пилот и два пассажира. Поиски продолжались более десяти дней и были прекращены в виду их бесперспективности. Поисково-спасательные работы затруднялись большой глубиной, сильной заиленностью воды, подводным течением.

«7 сентября 2020, в День Дайвера, близ кордона Байгазан Алтайского заповедника (в районе Кумзира), всплыла хвостовая часть легкомоторного четырехместного гидросамолета типа "Корвет" потерпевшего крушение 14 августа 2006 года. Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику Алтайского заповедника», — написал Калмыков.

О находке заповедник информировал полицию и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий.

Озеро Телецкое часто называют «младшим братом Байкала». Максимальная глубина озера 325 метров, средняя – 174 метров. Телецкое – черное, обжигающе холодное, протянулось на 78 километров.