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Сосну-ровесницу Ленина нашли в «Шушенском бору»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Элинор Пейт

Специалисты определили возраст одной из самых старых сосен в нацпарке «Шушенский бор», она оказалась ровесником Владимира Ленина, сообщает пресс-служба парка.

Группа экспертов из Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» в рамках Всероссийской программы «Деревья-памятники природы» изучила одну самых старых сосен, растущей в окрестностях озера Перово рядом с крестьянским шалашом конца ХIХ века, где любил отдыхать и охотиться Владимир Ульянов-Ленин. 

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По существующей легенде эта сосна была молчаливым свидетелем прогулок по бору самого знаменитого человека советской эпохи, который, однако, на тот момент был просто одним из безвестных политических ссыльных.

После камеральной обработки собранных материалов московскими экспертами сотрудникам парка был предоставлен отчет, который полностью подтвердил легенду: точный возраст сосны составил сто пятьдесят один год, а значит, она «появилась на свет» в 1869 году.  Ульянов-Ленин, как известно, родился в 1870 году.

Дерево оказалось ровесником Владимира Ильича. Он действительно было молчаливым свидетелем его прогулок по бору. Теперь сосна получит статус охраняемого памятника природы и войдет в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!