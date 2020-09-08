Началось производство обновленного Kia Rio для России

Серийное производство обновленного седана Kia Rio, созданного с учетом предпочтений российских автомобилистов, началось на заводе в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Дизайн авто стал ярче и динамичнее. Его разработкой занимался один из региональных руководителей Kia Design — Олег Сон, известный своими прогрессивными проектами для европейских автомобильных брендов.

Rio стал на 20 миллиметров длиннее (за счет нового дизайна бамперов) при неизменной ширине, колесной базе и дорожном просвете. Последний по-прежнему увеличен, с учетом российской специфики.

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Для российского рынка седан будет оснащаться двумя вариантами атмосферных бензиновых четырехцилиндровых двигателей — 1,4 литра (100 лошадиных сил) или 1,6 литра (123 лошадиные силы). Оба двигателя могут сочетаться с шестиступенчатой механической или шестиступенчатой автоматической трансмиссиями.

На производство одного автомобиля уходит около 15 часов, в этом процессе занято 245 современных роботов, а общее число сотрудников завода составляет 2416 человек.

Информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях обновленного седана Rio будет представлена в ближайшее время. Сейчас цены на Kia Rio начинаются от 809,9 тысячи рублей.