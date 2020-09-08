Вандалы в Томске разрушили выставку женского фестиваля

Вандалы разрушили экспозицию выставки «Неявные отношения» фестиваля женской истории «СНеЖИ» в Томске, об этом сообщили организаторы мероприятия.

«К нам забрались вандалы и сегодня была первая и последняя экскурсия по выставке, к сожалению. Мы прямо из рюкзака одного из них вытащили работу Ани Бакшаевой. В котельной небезопасно, и часть работ сегодня пришлось демонтировать», – написали организаторы в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее они уточняли, что выставку разрушили четверо молодых людей, студентов или школьников. Мероприятие проходило в арт-пространстве «Котельная». В экспозиции были представлены работы 30 художниц.

«СНеЖИ» — это сентябрьская неделя женской истории. Фестиваль ежегодно проводится в Томске с 2017 года, он посвящён вкладу женщин во все сферы жизни. Теперь организаторы мероприятия будут вынуждены перенести экспозицию в другое место или даже перейти в режим онлайн.