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Вандалы в Томске разрушили выставку женского фестиваля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/snzhi_tsk

Вандалы разрушили экспозицию выставки «Неявные отношения» фестиваля женской истории «СНеЖИ» в Томске, об этом сообщили организаторы мероприятия.

«К нам забрались вандалы и сегодня была первая и последняя экскурсия по выставке, к сожалению. Мы прямо из рюкзака одного из них вытащили работу Ани Бакшаевой. В котельной небезопасно, и часть работ сегодня пришлось демонтировать», – написали организаторы в соцсети «ВКонтакте».

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Ранее они уточняли, что выставку разрушили четверо молодых людей, студентов или школьников. Мероприятие проходило в арт-пространстве «Котельная». В экспозиции были представлены работы 30 художниц.

«СНеЖИ» — это сентябрьская неделя женской истории. Фестиваль ежегодно проводится в Томске с 2017 года, он посвящён вкладу женщин во все сферы жизни. Теперь организаторы мероприятия будут вынуждены перенести экспозицию в другое место или даже перейти в режим онлайн.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!