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Умершие от COVID-19 старики в Бурятии заразились на самоизоляции

Источник:
Sibnet.ru
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Большинство пожилых людей, умерших в результате осложнений от COVID-19, заразились коронавирусом, сидя дома и соблюдая все меры безопасности, сообщила пресс-служба правительства Бурятии.

«То есть это пожилые люди, которые не ходят по улицам, а сидят в основном дома. А инфицированы от близких, которые пренебрегают правилами профилактики. Примеров много», — заявил в ходе оперативного совещания оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов в понедельник.

По словам руководителя региона, в обществе растет расслабленность, и, соответственно, растет заболеваемость. Ситуация не изменится, пока люди не изменят отношение к ней, добавил он. 

Чтобы переломить негативную тенденцию, всем жителям республики необходимо соблюдать простые правила — носить защитные маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Тема: Распространение коронавируса
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