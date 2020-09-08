Фильм про музыканта из The Rolling Stones впервые покажут на Первом

Документальный фильм «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит меня» про участника группы The Rolling Stones впервые покажут на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Биографическая лента режиссера Майка Фиггиса рассказывает о легендарном участнике группы The Rolling Stones Ронни Вуде. Он раскроется для зрителя не только в качестве одаренного музыканта, но и как талантливый художник и просто сильный человек.

Фильм начинается с рассказа о юности Вуда в северном Лондоне – времени, когда он стал увлекаться музыкой вместе со старшими братьями, и охватывает весь его карьерный путь длиною в 50 лет.

Фильм «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит меня» покажут в эфире Первого канала 18 сентября в 00.20.