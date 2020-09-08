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Фильм про музыканта из The Rolling Stones впервые покажут на Первом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Raph_PH / CC BY 2.0

Документальный фильм «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит меня» про участника группы The Rolling Stones впервые покажут на Первом канале, сообщила пресс-служба телеканала.

Биографическая лента режиссера Майка Фиггиса рассказывает о легендарном участнике группы The Rolling Stones Ронни Вуде. Он раскроется для зрителя не только в качестве одаренного музыканта, но и как талантливый художник и просто сильный человек.

Фильм начинается с рассказа о юности Вуда в северном Лондоне – времени, когда он стал увлекаться музыкой вместе со старшими братьями, и охватывает весь его карьерный путь длиною в 50 лет.

Фильм «Ронни Вуд. Кто-то там наверху любит меня» покажут в эфире Первого канала 18 сентября в 00.20.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!