Медики Бурятии перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19

Медики в Бурятии проанализировали статистку смертности при COVID-19 и составили список наиболее опасных болезней, сопутствующих коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

С начала регистрации первого случая COVID-19 в Бурятии погибло 58 пациентов с тяжелой формой заболевания. Медики на основе результатов анализа выявили основные группы заболеваний, при которых осложнения коронавирусной инфекции проходят в тяжелой форме.

Одну из основных категорий составили заболевания сердечно-сосудистой системы. Группа риска в категории — свыше 103 тысяч жителей республики. Большому риску осложнений при коронавирусной инфекции подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, в частности, со злокачественными новообразованиями.

В Бурятии более 17 тысяч человек борются с онкологией. В условиях распространения коронавирусна они также, как и «сердечники» оказываются в зоне повышенной опасности.

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Дыхательная недостаточность также чаще наступает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания, больных с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Он диагностирован у 32,5 тысячи жителей республики, у более чем 23,5 тысячи человек — хронические заболеваниями органов дыхания.

В совокупности для более 19% жителей республики коронавирусная инфекция сегодня представляет смертельную опасность.