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Медики Бурятии перечислили опасные сопутствующие болезни при COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства КНР

Медики в Бурятии проанализировали статистку смертности при COVID-19 и составили список наиболее опасных болезней, сопутствующих коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба республиканского правительства.

С начала регистрации первого случая COVID-19 в Бурятии погибло 58 пациентов с тяжелой формой заболевания. Медики на основе результатов анализа выявили основные группы заболеваний, при которых осложнения коронавирусной инфекции проходят в тяжелой форме.

Одну из основных категорий составили заболевания сердечно-сосудистой системы. Группа риска в категории — свыше 103 тысяч жителей республики. Большому риску осложнений при коронавирусной инфекции подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, в частности, со злокачественными новообразованиями. 

В Бурятии более 17 тысяч человек борются с онкологией. В условиях распространения коронавирусна они также, как и «сердечники» оказываются в зоне повышенной опасности. 

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Дыхательная недостаточность также чаще наступает у пациентов с хроническими болезнями органов дыхания, больных с избыточной массой тела и сахарным диабетом. Он диагностирован у 32,5 тысячи жителей республики, у более чем 23,5 тысячи человек — хронические заболеваниями органов дыхания. 

В совокупности для более 19% жителей республики коронавирусная инфекция сегодня представляет смертельную опасность.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!