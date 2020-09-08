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Опасный трюк Тома Круза из седьмой «Миссии» обеспокоил фанатов

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели седьмого фильма франшизы «Миссия невыполнима» опубликовали видео захватывающего трюка Тома Круза. Фанаты картины решили, что подобный эпизод выведет боевик на новый уровень.

На видео герой Тома Круза мчится на мотоцикле и с трамплина прыгает в пропасть. В то время как его транспорт летит вниз, Круз раскрывает парашют и плавно опускается на землю.

Поклонники франшизы признали, что подобный эпизод может вывести «Миссию» на новый уровень. Но некоторые фанаты посчитали, что Том Круз очень рискует.

«Выглядит потрясающе, но мне кажется, что Том Круз пытается доказать, что он еще молод. Я большой поклонник его фильмов и не хочу видеть его в могиле. Его трюки становятся все более безумными с каждым новым фильмом, который он снимает», — прокомментировал один из пользователей Сети видео.

Седьмая часть фильма «Миссия невыполнима» запланирована на 2021 год. Сюжет нового фильма пока не разглашается.


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