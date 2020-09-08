Собака в Томске полчаса плавала в заброшенном колодце и выжила

Фото: © Томская областная поисково-спасательная служба
Собака в Томске провалилась в заброшенный колодец глубиной около пяти метров и больше получаса держалась на плаву до приезда спасателей, сообщило во вторник ГУ МЧС по Томской области.
Собака провалилась в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой вечером в понедельник. В томскую областную поисково-спасательную службу позвонила хозяйка животного.
«Пёс гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров и примерно наполовину он был заполнен водой», – рассказал представитель службы Владлен Кузьменчук.
Чтобы дождаться приезда спасателей, собаке пришлось держаться на плаву более получаса. Рядом была хозяйка, поэтому животное на спасение отреагировало спокойно.