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Собака в Томске полчаса плавала в заброшенном колодце и выжила

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Томская областная поисково-спасательная служба

Собака в Томске провалилась в заброшенный колодец глубиной около пяти метров и больше получаса держалась на плаву до приезда спасателей, сообщило во вторник ГУ МЧС по Томской области.

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Собака провалилась в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой вечером в понедельник. В томскую областную поисково-спасательную службу позвонила хозяйка животного. 

«Пёс гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров и примерно наполовину он был заполнен водой», – рассказал представитель службы Владлен Кузьменчук.

Чтобы дождаться приезда спасателей, собаке пришлось держаться на плаву более получаса. Рядом была хозяйка, поэтому животное на спасение отреагировало спокойно.

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