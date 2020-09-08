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Канадский рэпер поел спагетти с награды от Spotify

Источник:
Sibnet.ru
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Канадский рэпер Дрейк получил премию от сервиса Spotify за миллиард прослушиваний трека «In My Feelings». Музыкант нашел награде необычное применение.

«Мы выпили из Грэмми, теперь едим с тарелки Spotify», — написал Дрейк под опубликованным в Instagram видео.

Рэпер получил награду от крупнейшего музыкального сервиса за миллиард прослушиваний трека «In My Feelings». Клип на эту песню посмотрели 240 миллионов пользователей в YouTube. 

Кроме этого сингл спровоцировал танцевальный флешмоб в Instagram. Тысячи фанатов снимали забавные видео, ритмично двигаясь рядом с автомобилем.

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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.

Partizan1996

Держим кулачки за Алексея, чтобы он поскорее выздоровел!