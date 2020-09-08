Канадский рэпер поел спагетти с награды от Spotify

Канадский рэпер Дрейк получил премию от сервиса Spotify за миллиард прослушиваний трека «In My Feelings». Музыкант нашел награде необычное применение.

«Мы выпили из Грэмми, теперь едим с тарелки Spotify», — написал Дрейк под опубликованным в Instagram видео.

Рэпер получил награду от крупнейшего музыкального сервиса за миллиард прослушиваний трека «In My Feelings». Клип на эту песню посмотрели 240 миллионов пользователей в YouTube.

Кроме этого сингл спровоцировал танцевальный флешмоб в Instagram. Тысячи фанатов снимали забавные видео, ритмично двигаясь рядом с автомобилем.