Глава ВОЗ призвал мир приготовиться к новой пандемии

Пандемия коронавируса нового типа не будет последней, поэтому мир должен заранее приготовиться к следующей гибельной для людей инфекции, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни», — приводит ТАСС слова Гебрейесуса. «Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен к ней в большей степени, чем он был в этот раз», — заявил глава ВОЗ.

Пандемия коронавируса, по его словам, «учит всех множеству уроков». «Один из них состоит в том, что здоровье — это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право», — подчеркнул Гебрейесус.

Это означает, продолжил он, что следует инвестировать в «предотвращение, выявление болезней и реагирование» на них. Глава ВОЗ призвал все страны «инвестировать в общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь».