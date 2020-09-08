Фанат «Бэтмена» показал костюм супергероя в полный рост. ФОТО

Художник Леонардо Менегон нарисовал костюм Бэтмена в полный рост для Роберта Паттинсона по просьбе других поклонников супергероя. Снимки опубликованы в Instagram.

Благодаря публикации будущие зрители могут рассмотреть все детали костюма: брюки, сапоги, ремень, плащ и суперпрочный корсет. Ранее этот же художник создал 3D-модель костюма для Паттинсона.

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирован на 2021 год. Ранее сообщалось, что съемки картины приостановили из-за обнаружения коронавируса у одного члена съемочной группы, по предположениям СМИ, у Паттинсона.