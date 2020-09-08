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Фанат «Бэтмена» показал костюм супергероя в полный рост. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Художник Леонардо Менегон нарисовал костюм Бэтмена в полный рост для Роберта Паттинсона по просьбе других поклонников супергероя. Снимки опубликованы в Instagram.

Благодаря публикации будущие зрители могут рассмотреть все детали костюма: брюки, сапоги, ремень, плащ и суперпрочный корсет. Ранее этот же художник создал 3D-модель костюма для Паттинсона.

Фильм «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирован на 2021 год. Ранее сообщалось, что съемки картины приостановили из-за обнаружения коронавируса у одного члена съемочной группы, по предположениям СМИ, у Паттинсона.



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Топ комментариев

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

Иркут 69

ФНБ это не главная кубышка РФ, а последняя... 👆

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.