Саудовская Аравия обрушила цены на нефть

Цены на нефть обвалились в понедельник из-за решения Саудовской Аравии максимально снизить ее стоимость для покупателей из Азии и США, свидетельствуют результаты торгов на Лондонской бирже ICE.

Цена на ноябрьский фьючерс смеси Brent опустилась до 41,95 доллара за баррель. Стоимость октябрьского контракта на поставку американской нефти WTI — до 38,85 доллара за баррель, приводит «Интерфакс» результаты торгов.

Действия Саудовской Аравии вызвали у инвесторов опасения по поводу восстановления спроса со стороны Китая, являющегося главным импортером нефти. Эксперты сомневаются в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% — максимальными темпами за три месяца, WTI — на 7,5%.