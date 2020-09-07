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Бюджетникам с октября пересчитают зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заработная плата бюджетникам с 1 октября 2020 года будет увеличена на 3%, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.

Речь идет об оплате труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и федеральных госорганов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

С 1 октября прошлого года зарплаты бюджетников были проиндексированы на 4,3%. Размер индексации напрямую зависит от уровня инфляции.

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