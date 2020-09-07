Россия распечатает «главную кубышку»

Минфин распечатает Фонд национального благосостояния, который в настоящее время играет роль главной российской «кубышки», говорится в сообщении на сайте министерства.

В августе ведомство изъяло со специальных счетов учета в Центробанке иностранной валюты в объеме, эквивалентном 3,56 миллиарда рублей. На эти деньги закупили рубли, которые затем были зачислены на счет казначейства для использования в качестве бюджетных.

Отмечается, что подобное списание произошло впервые с 2017 года, когда главным суверенным фондом России был Резервный фонд. На сегодня данный фонд полностью потрачен для финансирования бюджета и закрыт.

Согласно бюджетному правилу, тратить Фонд национального благосостояния можно только в том случае, если текущая мировая цена российского сорта нефти Urals опускается ниже уровня отсечения, в 2020 году она составляет 42,4 доллара за баррель.

В ситуации, когда цены держатся выше этого уровня, дополнительные нефтегазовые доходы меняются на валюту и зачисляются в суверенный фонд. В частности, в качестве таких доходов выступают налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть.