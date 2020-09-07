НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия распечатает «главную кубышку»

Источник:
Sibnet.ru
131 0
Фото: © пресс-служба правительства РФ

Минфин распечатает Фонд национального благосостояния, который в настоящее время играет роль главной российской «кубышки», говорится в сообщении на сайте министерства.

В августе ведомство изъяло со специальных счетов учета в Центробанке иностранной валюты в объеме, эквивалентном 3,56 миллиарда рублей. На эти деньги закупили рубли, которые затем были зачислены на счет казначейства для использования в качестве бюджетных.

Отмечается, что подобное списание произошло впервые с 2017 года, когда главным суверенным фондом России был Резервный фонд. На сегодня данный фонд полностью потрачен для финансирования бюджета и закрыт.

Согласно бюджетному правилу, тратить Фонд национального благосостояния можно только в том случае, если текущая мировая цена российского сорта нефти Urals опускается ниже уровня отсечения, в 2020 году она составляет 42,4 доллара за баррель.

В ситуации, когда цены держатся выше этого уровня, дополнительные нефтегазовые доходы меняются на валюту и зачисляются в суверенный фонд. В частности, в качестве таких доходов выступают налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть.

Еще по теме
Курс евро превысил 90 рублей
Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине
Банки аннулировали 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы
План восстановления экономики примут в России
смотреть все
Экономика #Деньги
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального вывели из комы
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
•
Меркель допустила «газовые санкции» против России
Подробности
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине
Сибирь 07.09.2020 18:04
Сибиряков уличили в частом общении с психологами
Сибирь 07.09.2020 17:50
Педагоги двух школ Забайкалья массово заболели коронавирусом
Сибирь 07.09.2020 15:12
Красноярская полиция получила электрические трициклы
Сибирь 07.09.2020 15:11
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8321
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
7817
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
4267
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3717
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навального вывели из комы
•
Курс евро превысил 90 рублей
•
Россия распечатает «главную кубышку»
•
Меркель допустила «газовые санкции» против России
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.