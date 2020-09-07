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Навального вывели из комы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Врачи клиники «Шарите» вывели политика Алексея Навального из искусственной комы, сообщает пресс-служба лечебного учреждения. Пациента постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.

«Он реагирует на словесные стимулы. По-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в сообщении клиники, опубликованном на официальном сайте «Шарите».

Отмечается, что лечащие врачи держат связь с женой Навального, все дальнейшие детали о состоянии пациента будут раскрыты только по ее желанию. При этом подчеркивается, что состояние Навального на данный момент явно улучшилось.

Российский оппозиционер был доставлен в клинику 22 августа в состоянии комы. Экспертиза специалистов военной лаборатории Бундесвера показала, что Навальный отравлен боевым ядом «Новичок». Однако Россия пока не получила никаких документов, подтверждающих данные выводы.

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Топ комментариев

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.