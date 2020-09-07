Навального вывели из комы

Врачи клиники «Шарите» вывели политика Алексея Навального из искусственной комы, сообщает пресс-служба лечебного учреждения. Пациента постепенно отключают от искусственной вентиляции легких.

«Он реагирует на словесные стимулы. По-прежнему еще слишком рано оценивать долгосрочные последствия его тяжелого отравления», — говорится в сообщении клиники, опубликованном на официальном сайте «Шарите».

Отмечается, что лечащие врачи держат связь с женой Навального, все дальнейшие детали о состоянии пациента будут раскрыты только по ее желанию. При этом подчеркивается, что состояние Навального на данный момент явно улучшилось.

Российский оппозиционер был доставлен в клинику 22 августа в состоянии комы. Экспертиза специалистов военной лаборатории Бундесвера показала, что Навальный отравлен боевым ядом «Новичок». Однако Россия пока не получила никаких документов, подтверждающих данные выводы.