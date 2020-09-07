Курс евро превысил 90 рублей

Курс евро 7 сентября превысил 90 рублей, следует из данных Московской биржи. По ходу торгов европейская валюта стоила 90,10 рубля, что стало максимальным показателем с февраля 2016 года.

Одновременно доллар превысил 76 рублей. Американская валюта достигала отметки в 76,19 рубля, что стало максимальным значением с 22 апреля 2020 года. За сутки курс доллара вырос более чем на 1%, евро — на 0,9%.

Российская валюта упала на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона для Москвы. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,7%, до — 41,9 за баррель.

Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса на топливо, а также после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на энергоносители с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США.