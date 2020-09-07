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Курс евро превысил 90 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс евро 7 сентября превысил 90 рублей, следует из данных Московской биржи. По ходу торгов европейская валюта стоила 90,10 рубля, что стало максимальным показателем с февраля 2016 года.

Одновременно доллар превысил 76 рублей. Американская валюта достигала отметки в 76,19 рубля, что стало максимальным значением с 22 апреля 2020 года. За сутки курс доллара вырос более чем на 1%, евро — на 0,9%.

Российская валюта упала на фоне снижения нефтяных котировок и ухудшения геополитического фона для Москвы. Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились на 1,7%, до — 41,9 за баррель.

Нефть подешевела на опасениях сокращения спроса на топливо, а также после сообщения о том, что Саудовская Аравия снизила цены на энергоносители с поставкой в октябре для клиентов в Азии и США.

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Топ комментариев

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.