Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине

Новосибирцы о омичи скупили а августе большие телевизоры, чтобы компенсировать отсутствие кинотеатров, сообщает Wildberries.

Наиболее высокая динамика спроса отмечена на проекторы (рост почти в 7,5 раз год к году), телевизоры (рост почти в 2,5 раза), в особенности – большие телевизоры с диагональю от 48 дюймов (рост более чем в 2,5 раза).

Кратный рост продаж также показали ресиверы для домашних кинотеатров (рост более чем в 10 раз), и саундбары – устройства, создающие более широкое звуковое поле (более чем в 13 раз).

Для того, чтобы воссоздать атмосферу кинозала, россияне активно покупали попкорн (его продажи выросли почти в 4,5 раза) и чипсы (почти в 10 раз).

Наибольшая динамика спроса отмечена в крупных регионах России, где ограничена работа кинотеатров.

В Новосибирской области также отмечен рост продаж телевизоров более чем в два раза, а в Омской области продажи телевизоров выросли почти в 2,5 раза. Вместе с этим в этих регионах быстрыми темпами росли и продажи попкорна и чипсов: в Новосибирской области – в 12 и 17 раз — соответственно, в Омской области продажи попкорна выросла аж в 29 раз.