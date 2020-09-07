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Новосибирцы скупили большие телевизоры на карантине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/mojzagrebinfo-278781

Новосибирцы о омичи скупили а августе большие телевизоры, чтобы компенсировать отсутствие кинотеатров, сообщает Wildberries.

Наиболее высокая динамика спроса отмечена на проекторы (рост почти в 7,5 раз год к году), телевизоры (рост почти в 2,5 раза), в особенности – большие телевизоры с диагональю от 48 дюймов (рост более чем в 2,5 раза). 

Кратный рост продаж также показали ресиверы для домашних кинотеатров (рост более чем в 10 раз), и саундбары – устройства, создающие более широкое звуковое поле (более чем в 13 раз).

Для того, чтобы воссоздать атмосферу кинозала, россияне активно покупали попкорн (его продажи выросли почти в 4,5 раза) и чипсы (почти в 10 раз).

Наибольшая динамика спроса отмечена в крупных регионах России, где ограничена работа кинотеатров.

В Новосибирской области также отмечен рост продаж телевизоров более чем в два раза, а в Омской области продажи телевизоров выросли почти в 2,5 раза. Вместе с этим в этих регионах быстрыми темпами росли и продажи попкорна и чипсов: в Новосибирской области – в 12 и 17 раз — соответственно, в Омской области продажи попкорна выросла аж в 29 раз. 

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Топ комментариев

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.