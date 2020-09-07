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Умершую 22 года назад лошадь Пржевальского клонировали в США

Источник:
«Известия»
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Фото: Michael Gäbler / CC BY 3.0

Компания Revive & Restore, занимающаяся сохранением и восстановлением генетических данных исчезающих животных, клонировала лошадь Пржевальского, умершую в 1998 году.

Жеребенок по кличке Курт, которого назвали в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет 6 августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.

«Это были клетки жеребца, родившегося в 1975 году в Великобритании, которого привезли в США в 1978 году. Он прожил до 1998 года. Жеребец был записан под племенным номером 615 (SB615) и был известен в зоопарке как Купорович» — приводят «Известия» сообщение компании.

Популяция лошадей Пржевальского прошла через «бутылочное горлышко», или генетически узкое место в начале 1990-х годов. Сегодняшние лошади этой породы, которых сейчас насчитывается около 2 тысяч особей, являются потомками 12 особей, спасенных от вымирания в те годы.

Подобные генетические узкие места могут привести к инбридингу — скрещиванию близкородственных форм в пределах одной популяции и последующей потере особями физической формы.

Дело в том, что популяция утратила генетическую изменчивость, необходимую для адаптации. Более крупные виды животных, такие как лошади Пржевальского, более уязвимы к экологическим изменениям, чем более мелкие виды животных. Восстановление разнообразия генетической изменчивости может помочь лошадям этой породы выжить.

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Топ комментариев

physx

План восстановления экономики - введение новых налогов, повышение уже существующих, заживут чинуши еще...

turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!

_ASUS__

верить заявлениям властей украины это глубочайшая клиника ... потому то страна и в режиме постепенного...

Иркут 69

Пусть мальчик привыкает с самого детства.... у наших запретов нет логики. Запрет ради запрета... ☺️

ifhbrjd

Скорее всего так и будет. Он же не дочка депутат. И не начальник ГИБДД.