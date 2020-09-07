Сибиряков уличили в частом общении с психологами

Жители Новосибирска и Томска чаще других обращаются за помощью к психологам, об этом свидетельствую данные социологического опроса.

«Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, с кем Вы делитесь своими проблемами и переживаниями? По Вашему мнению обращение за профессиональной психологической помощью в сложных жизненных ситуациях оправданно? Приходилось ли Вам обращаться за профессиональной психологической помощью?» – сказано в сообщении аналитического агенства Zoom Market.

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В опросе приняли участие более 2,5 тысячи человек из 21 города страны. Выяснилось, что чаще всего к психологам обращаются женщины – в 83% случаев. Основная проблема – неудовлетворённость личной жизнью (31%).

Чаще всех к психологам обращаются москвичи. Пятую и шестую позиции в рейтинге заняли Новосибирск и Томск. На 8 месте оказался Красноярск. А вот, например, жители Иванова и Ростова-на-Дону к психологам ходят редко.