Какой утеплитель выбирают профессионалы?

Правильно выбранный утеплитель снижает затраты на материалы при строительстве домов и увеличивает полезное пространство жилища. Какой утеплитель чаще других предпочитают профессионалы и почему?

Какой должна быть теплоизоляция?

Какими должны быть плиты утеплителя? Прочными, но легкими — для удобства монтажа. Экологически безопасными. Влагостойкими. И, конечно, эффективно обеспечивать теплозащиту.

Всем этим критериям в полной мере соответствует такой теплоизоляционный материал, как экструзионный пенополистирол.

Этот утеплитель производят по бесфреоновой технологии из высококачественного полистирола общего назначения, который также применяют для изготовления пищевой упаковки, детских игрушек и канцелярских товаров.

Материал имеет жесткую структуру, в его составе нет мелких волокон и пыли, он не содержит и не выделяет вредных веществ в виде мелких волокон и пыли.

Экструзионный пенополистирол обладает высокими теплозащитными свойствами: имеет один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди теплоизоляции, представленной на строительном рынке, — не выше 0,034. Поэтому для достижения нормированного уровня теплозащиты этот материал требуется в меньшем объеме, чем другие ходовые утеплители. Иными словами, для достижения одного и того же результата у экструзионного пенополистирола слой будет тоньше, чем у минеральной ваты или пенопласта.

Также этот материал отличается высокой прочностью на сжатие, устойчивостью к деформациям. В процессе эксплуатации он не оседает, как волокнистая минеральная вата или зернистый пенопласт.

Фото: © «Пеноплэкс»

Нулевое водопоглощение экструзионного пенополистирола позволяет ему работать в условиях повышенной влажности и обеспечивает неизменность теплофизических свойств. Гигроскопичный утеплитель, например, та же минеральная вата, поглощая воду, перестает выполнять свою главную функцию — снижать потери тепла — и начинает проводить холод. Кроме того, насыщенный влагой утеплитель становится благоприятной средой для образования и размножения бактерий, плесени, грибка. А в строительных конструкциях, утепленных экструзионным пенополистиролом, эти вредоносные организмы не заведутся, поскольку материал обладает и биологической стойкостью.

На протяжении всего срока службы плиты из экструзионного пенополистирола не изменяют свои геометрические размеры, а долговечность сопоставима с жизненным циклом частного дома и оценивается более чем в 50 лет.

Легкость монтажа

Экологическая безопасность позволяет работать с теплоизоляцией из экструзионного пенополистирола без специальных средств индивидуальной защиты: респиратора, очков и перчаток. Плиты оранжевого цвета очень удобны в обработке: легко режутся и не крошатся.

Фото: © «Пеноплэкс»

Их можно монтировать на любую поверхность: плиты имеют малый удельный вес и четкую геометрию. По периметру выполнена специальная Г-образная кромка, благодаря чему не возникает прямых мостиков холода, а плиты удобно стыкуются.

Популярные марки утеплителей из экструзионного пенополистирола

Первой в России теплоизоляцию из этого материала стала производить компания «ПЕНОПЛЭКС». В ассортименте компании имеется ряд марок теплоизоляционных плит, каждая из которых отличается своими особенностями в зависимости от назначения.

ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ® используется для наружного утепления стен каркасных домов и других домов с отделкой сайдингом / имитацией бруса, с колодезной кладкой; для внутреннего утепления стен под гипсокартон и другие виды «сухой» отделки; оконных откосов; балконов (лоджий); утепления скатных и неэксплуатируемых плоских кровель; теплоизоляции ульев, будок, чердачных перекрытий, перемычек, торцов межэтажных перекрытий.

ПЕНОПЛЭКС СТЕНА® с повышенной адгезией к штукатурно-клеевым составам за счет фрезерованной поверхности заводского качества применяется для наружного и внутреннего утепления стен домов, квартир и балконов (лоджий) под отделку штукатуркой и декоративной плиткой.

ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® с повышенной прочностью на сжатие (от 30 тонн на кв. метр) утепляет все виды фундаментов (кроме плитных для домов большой массы); все виды полов (за исключением полов с подогревом); цокольные части зданий; отмостки; чаши бассейна; эксплуатируемые плоские кровли; теплицы; септики; наружные трубопроводы. Данная марка применяется и для обустройства парковок для автомобилей массой менее 3 тонн.

ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ с особо высокой прочностью на сжатие (от 40 тонн на кв. метр) используется для высоконагруженных конструкций: утепления плитных фундаментов зданий большой массы (из кирпича, керамических блоков, железобетона, газобетона плотностью от 500 килограммов на метр кубический, домов выше двух этажей); обустройства парковок для автомобилей массой более трех тонн.

Наряду с плитами ПЕНОПЛЭКС® предлагаются материалы для монтажа теплоизоляции под брендом ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX®:

клей-пена на основе полиуретана для крепления плит к теплоизолируемой поверхности;

напыляемый утеплитель также на основе полиуретана для применения на неровных, геометрически неправильных и труднодоступных поверхностях, где использование теплоизоляционных плит невозможно или нецелесообразно.

очиститель для удаления неотвердевшей монтажной пены или клея из полиуретана.

Фото: © «Пеноплэкс»

Например, на вертикальные поверхности стен плиты монтируются вразбежку, со смещением. С помощью клея-пены на основе полиуретана ПЕНОПЛЭКС®FASTFIX® теплоизоляцию легко крепить к основаниям стен. Клей рекомендуется наносить одной полосой вдоль плиты посередине и по ее периметру на расстоянии 1-3 сантиметра от края. Каждую плиту обязательно фиксируют фасадными дюбелями.

Как рассчитать необходимое количество теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®

Толщина теплоизоляции выбирается по результатам теплотехнического расчета.

Для расчета требуемого количества теплоизоляционных плит в зависимости от площади утепляемой поверхности можно воспользоваться специальным калькулятором, размещенном на сайте производителя.

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