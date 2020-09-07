Красноярская полиция получила электрические трициклы

Власти наградили лучших полицейских Красноярского края и вручили спецтехнику, в том числе электрические трициклы, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Полицейским вручили 23 служебных автомобиля «Нива», два специальных служебных штабных автомобилей «Автодом» и специальный штабной автобус. А также подарили два трицикла.

Двухместные трициклы марки Volteco Trike L снабжены электродвигателями и аккумуляторными батареями. Мощность их двигателя составляет 1 тысяча Вт, максимальная скорость — 30 километров в час, время полной зарядки аккумулятора — 8 часов.

Этот транспорт полиция будет использовать для патрулирования туристических троп в окрестностях города: в парках «Бобровый лог», «Гремячая грива» и на острове Татышев.