Новосибирцы перестали умирать от коронавируса

Оперативный штаб Новосибирской области впервые за четыре месяца сообщил, что никто не умер от коронавируса за сутки.

По данным оперативного штаба на утро 7 сентября в регионе зафиксировано 11, 7 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 50 за минувшие сутки. 10, 5 тысячи пациентов выздоровели, из них 48 за сутки.

«Летальных случаев, причиной которых стал коронавирус, за прошедшие сутки на территории региона не зарегистрировано. Всего от коронавируса в Новосибирской области скончались 378 человек», — говорится в сообщении оперштаба региона.

В отделениях реанимации находятся 39 человек. На ИВЛ – два пациента.