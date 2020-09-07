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Штрафы за прогулы введут в детсадах Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-центр администрации города Омска

Мэрия Новосибирска будет брать полную стоимость за посещение детского сада, если ребенок пропустил занятия без уважительной причины, сообщила начальник отдела дошкольного образования департамента образования мэрии Елена Диринг.

«Мы обозначили уважительные причины, по которым родители не будут оплачивать детский сад. Это болезнь ребенка, санаторно-курортное лечение, отпуск родителей, летняя оздоровительная кампания, закрытие детского сада либо на карантин, либо на текущий ремонт, либо на капитальный ремонт, если дети не посещают. В остальных случаях родители обязаны оплачивать дошкольное учреждение», — цитирует издание «Новосибирские новости» Диринг.

Еще одна уважительная причина — пропуск из-за пандемии. Например, если у родителей скользящий график и иногда они могут самостоятельно заниматься с ребенком дома. В таком случае нужно будет написать заявление и приложить копию подтверждающего документа от работодателя.

Такая мера позволит сократить число тех, кто записывает ребенка в детский сад, занимает место, но так и не водит малыша на занятия. За ребенка младше трех лет родители платят 100 рублей в день, а в возрасте от трех до семи лет — 120.

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