Девушка проехала «змейку» на рекорд Гиннесса. ВИДЕО

Юная американская гонщица Хлоя Чемберс прошла автослалом — «змейку» из 51 конуса — за рулем Porsche 718 Spyder 2020 года на мировой рекорд, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

16-летняя девушка проехала «змейку» из 51 конуса, которые были размещены с интервалом в 15,2 метра, за 47,45 секунды. Это новый мировой рекорд, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса.

Чемберс побила достижение, установленное в 2018 году китайским гонщиком Цзя Цяном. Тогда он преодолел «змейку» за рулем Chevrolet Camaro RS за 48,11 секунды.

«Это выглядит легко, но на самом деле это не так — проехать между 50 конусами как можно быстрее, пытаясь побить рекорд и зная, что нельзя коснуться ни одного. Я ощущала давление. Все сошлось на последней попытке — машина работала прекрасно, я добилась нужного сцепления с дорогой», — сказала Чемберс.

Porsche 718 Spyder оснащен безнаддувным шестицилиндровым двигателем мощностью 420 лошадиных сил. Авто разгоняется до 100 километров в час за 4,4 секунды.