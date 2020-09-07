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Короткое бабье лето заглянет в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/pixel2013-2364555

Холодный циклон заставит новосибирцев померзнуть до конца недели, а в выходные в город заглянет короткое бабье лето, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцетра Ренад Ягудин.

«Холодный циклон сохраняет влияние, но будет медленно отползать на восток. Сохранится облачная погода с отдельными небольшими дождями», — сказал Ягудин.

По его словам, в ближайшие три дня температура воздуха ночью составит в Новосибирске 6-7 градусов тепла, по области возможны заморозки. Днем будет теплее, от 10 до 14 градусов тепла. А с пятницы воздух прогреется еще сильнее, до 18-19 градусов тепла.

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turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!