Короткое бабье лето заглянет в Новосибирск

Холодный циклон заставит новосибирцев померзнуть до конца недели, а в выходные в город заглянет короткое бабье лето, сообщил Sibnet.ru в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцетра Ренад Ягудин.

«Холодный циклон сохраняет влияние, но будет медленно отползать на восток. Сохранится облачная погода с отдельными небольшими дождями», — сказал Ягудин.

По его словам, в ближайшие три дня температура воздуха ночью составит в Новосибирске 6-7 градусов тепла, по области возможны заморозки. Днем будет теплее, от 10 до 14 градусов тепла. А с пятницы воздух прогреется еще сильнее, до 18-19 градусов тепла.