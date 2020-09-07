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Омичи оказались аутсайдерами по карьерному росту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Омск, согласно данным опроса жителей крупных городов России, оказался на одном из последних мест в стране по возможности построить карьеру, а вот Новосибирск попал в десятку лидеров.

«Не лучший год для карьеры: практически во всех мегаполисах снизилось число жителей, называющих свой город лучшим для карьерного роста», – сообщил сервис по поиску работы Superjob.ru, специалисты которого провели опрос среди жителей 37 крупных городов страны.

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О наилучших возможностях построить карьеру рассказали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Новосибирск оказался лишь на десятом месте в рейтинге, 11-ю строчку занял Красноярск, 13-ю – Иркутск. 

Предпоследнее место рейтинга досталось Омску. Оказалось, что хуже строить карьеру только в Волгограде. Лучшим для карьерного роста свой город посчитали лишь 17% омичей.

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