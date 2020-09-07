Омичи оказались аутсайдерами по карьерному росту

Омск, согласно данным опроса жителей крупных городов России, оказался на одном из последних мест в стране по возможности построить карьеру, а вот Новосибирск попал в десятку лидеров.

«Не лучший год для карьеры: практически во всех мегаполисах снизилось число жителей, называющих свой город лучшим для карьерного роста», – сообщил сервис по поиску работы Superjob.ru, специалисты которого провели опрос среди жителей 37 крупных городов страны.

О наилучших возможностях построить карьеру рассказали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Новосибирск оказался лишь на десятом месте в рейтинге, 11-ю строчку занял Красноярск, 13-ю – Иркутск.

Предпоследнее место рейтинга досталось Омску. Оказалось, что хуже строить карьеру только в Волгограде. Лучшим для карьерного роста свой город посчитали лишь 17% омичей.