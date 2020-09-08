Фильм дня: «Зомби по имени Шон»

Фильм «Зомби по имени Шон» — ужастик, который смотреть не страшно. Но при этом он заставляет изрядно напрячься — а что если оживший мертвец совсем близко?

Великобритания/Франция, 2004 год, режиссер Эдгар Райт, 16+

В главных ролях: Саймон Пегг и Ник Фрост

Слоган: «Романтическая комедия... Про зомби»

Главный герой фильма — продавец-консультант по имени Шон. Его жизнь так однообразна и скучна, что порой кажется, что все вокруг и он сам — зомби. Однажды, в такой же скучный и неприметный день на улицах появляются реальные ожившие мертвецы: случилась какая-то странная эпидемия и голодные зомби бродят в поисках свежей человечины.

Тут в игру вступает Шон. Вместе со своим дружком Эдом они вооружаются дубинками и лопатами, чтобы сразиться с зомби и спасти своих близких. Только их война глазами зрителей будет не столько страшной, сколько смешной.

В роли массовки создатели фильма задействовали своих фанатов, а точнее поклонников сериала «Долбанутые» (1999-2001), в котором также снимались Саймон Пегг и Ник Фрост, а режиссером был Эдгар Райт.

Фильм «Зомби по имени Шон» в 2012 году занял третье место в списке самых лучших фильмов ужасов всех времен по версии популярного агрегатора IMDb.