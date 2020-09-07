Новая волна «минирования» прокатилась по Новосибирску

Торговые центры эвакуировали в понедельник из-за сообщений о минировании, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

АТК прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании торгово-развлекательных центров и объектов промышленности региона, поступивших на электронную почту организаций 7 сентября 2020 года.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате АТК, по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий в августе 2020 года, информация не подтвердилась.

В августе было несколько сообщений о минировании вокзалов, торговых центров, судов, банков. Все это приводило к эвакуации сотрудников, вызову саперов и полицейских. АТК не сообщает, кто и зачем пишет о лжеминировании учреждений.