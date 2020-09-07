НАВЕРХ

Новая волна «минирования» прокатилась по Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Торговые центры эвакуировали в понедельник из-за сообщений о минировании, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК).

АТК прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании торгово-развлекательных центров и объектов промышленности региона, поступивших на электронную почту организаций 7 сентября 2020 года.

«В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, в необходимых случаях проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, реализуют мероприятия по недопущению террористического акта», — говорится в сообщении.

Как отметили в аппарате АТК, по итогам проверок по фактам сообщений о минировании зданий в августе 2020 года, информация не подтвердилась.

В августе было несколько сообщений о минировании вокзалов, торговых центров, судов, банков. Все это приводило к эвакуации сотрудников, вызову саперов и полицейских. АТК не сообщает, кто и зачем пишет о лжеминировании учреждений.

Еще по теме
Автомобиль разбился о стену дома в Омске
Самолет совершил экстренную посадку в Братске из-за смерти пассажира
Омский врач допустил влияние алкоголя на Навального
СК в Бурятии заинтересовался «кладбищем» ртутных ламп
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МИД Украины потребовал срочный разговор с Россией
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
•
«Роскосмос» предложил сжигать бытовой мусор плазмотронами
Подробности
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
Как это работает
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
IP и угол обзора: выбираем камеру для уличного наблюдения
НОВОСТИ СИБИРИ
Нейросеть в Бурятии приступила к диагностике COVID-пневмонии
Сибирь 07.09.2020 13:16
Короткое бабье лето заглянет в Новосибирск
Сибирь 07.09.2020 13:03
Омичи оказались аутсайдерами по карьерному росту
Сибирь 07.09.2020 13:01
Туманы и дожди придут в Восточную Сибирь
Сибирь 07.09.2020 11:56
Самое популярное
Штормовое предупреждение по заморозкам передали в Новосибирске
8232
Звезда «Аквамена» станет первым в мире ведьмаком
7235
Жена новосибирского политика Толоконская раскритиковала тесты на COVID
3648
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
3619
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава МИД Украины потребовал срочный разговор с Россией
•
Захарова извинилась за пост о президенте Сербии
•
Банки аннулировали 15 тыс. заявлений на кредитные каникулы
•
«Роскосмос» предложил сжигать бытовой мусор плазмотронами
Подробности
•
Дорогая осень 2020-го: на что вырастут цены?
•
Рубль, санкции, вопросы: чем кома Навального обернется для России
•
Выборы 13 сентября: как узнать своего кандидата?
•
Кредиты, школы, тюрьмы: какие законы изменятся в сентябре
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой ноутбук нужен школьнику: производительность и безопасность
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Когда камера наблюдения становится разочарованием?
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Россия обвинила Запад в создании «Новичка»
88
Бундесвер обнаружил в организме Навального яд «Новичок»
57
Эксперты обнаружили яд на бутылке Навального
41
Эксперты ООН заявили о 450 случаях пыток в Белоруссии
35
Новосибирцы признались в ненависти к мигрантам
34