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Школьник спросил у главы Бурятии о логике запретов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученик четвертого класса одной из школ Улан-Удэ обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с вопросом о логике запретов, связанных с закрытием площадок для детей в парках города. Обращение он разместил в социальных сетях.

«Алексей Самбуевич, где логика? В парке имени Орешкова "миллион" детей на площадке, а в скейтпарке — ноль. Все через забор лезут, велики таскают. Хоть до холодов покататься там. Алексей Самбуевич и администрация парков Улан-Удэ, откройте, пожалуйста, скейтпарки и парк Водяновский», — сказано в видео, размещенном в Instagram в паблике «Весь Улан-Удэ».

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Сейчас в парке «Юбилейный» закрыта Водяновская площадка и скейтпарк. Но дети, несмотря на все запреты, попадают на площадку, но небезопасным способом. Перебираются через ограждения, сквозь прутья, перекидывают на площадку самокаты и велосипеды.

При этом в другом парке (имени Орешкова) подобная площадка для детей открыта. Глава Бурятии и администрация парков Улан-Удэ пока никак не отреагировали на обращение школьника.

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