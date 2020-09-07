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Джоковича выгнали с US Open после удара мячом в судью

Источник:
Sibnet.ru
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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович попал мячом в арбитра в матче на US Open, его дисквалифицировали за неспортивное поведение.

Инцидент произошел во время матча четвертого круга между Джоковичем и испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Серб проиграл свою подачу и ударил ракеткой по мячу, который отлетел в женщину-судью. Видео эпизода доступно в Twitter Tennis Channel.

Мяч попал арбитру в шею, она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. Арбитры решили дисквалифицировать Джоковича. Он потеряет все рейтинговые очки, заработанные на Открытом чемпионате США, и будет оштрафован на призовые деньги, выигранные на турнире, в дополнение к любым другим штрафам в связи с нарушением правил.

«Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Это было не намеренно», — написал позже теннисист в Instagram. Он извинился перед организаторами турнира и болельщиками.

Он подчеркнул, что вынесет из дисквалификации «важный жизненный урок», чтобы в будущем продолжать расти и развиваться как личность.

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