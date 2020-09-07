Новосибирец снял с высоты уникальное розовое озеро. ФОТО

Новосибирский фотограф Вадим Махоров сделал необычные снимки с высоты розового озера Бурлинского, которое также называют Бурсоль, в Алтайском крае.

«Чтобы гарантированно увидеть розовый цвет озёр, нужна жаркая сухая погода, и это должен быть конец лета. Вода розовая в озере из-за рачков и микроводорослей, которые размножаются только в очень солёной воде. Концентрация соли в озере — 200 граммов на литр», – написал Махоров на своей странице в Instagram.

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Бурлинское озеро или Бурсоль находится в Алтайском крае недалеко от границы с Казахстаном, возле известного солёного озера Ярового. С 1768 года там добывают соль – по 65 тысяч тонн в год. Именно процесс добычи соли удалось снять Махорову.

«Посмотрите, каким образом это делают: буквально чешут дно озера и смесь соли с илом засыпают в поезд, который заходит прямо по рельсам в воду. Это такой сюр, когда видишь это в первый раз! Розовая вода, поезд на горизонте рассекает озеро, ноги проваливаются в соль. Это стоит того, чтобы посетить это место», – рассказал фотограф.