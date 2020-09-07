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Жители Бурятии привезли коронавирус из отпусков на работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы на предприятиях всех форм собственности в Бурятии. Чаще всего вирус привозят сотрудники организаций из отпусков, сообщил главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев.

«Отмечается рост заболеваемости COVID-19. Случаи регистрируются в учреждениях и организациях всех форм собственности: и в коммерческих структурах, и в государственных учреждениях, и в крупных организациях, и в небольших коллективах. Много случаев заболевания выявляется после возвращения из отпусков, с отдыха», — цитирует ИА «Байкал Daily» Ханхареева.

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В организациях, где не проводится термометрия, не соблюдается дистанция и масочный режим, один заболевший сотрудник обязательно инфицирует коллег. Если все противоэпидемические мероприятия проводятся, заболевание не получает распространения.

«Поэтому я обращаюсь к руководителям организаций, учреждений и предприятий. Для прерывания цепочки передачи вируса на объектах должны приниматься все меры. А они достаточно просты, но при этом гарантируют безопасность всех сотрудников», — подчеркнул Сергей Ханхареев.

Тема: Распространение коронавируса
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turan601

Ты думаешь за твои коменты тебя в долю возьмут? Да ты просто плевок на асфальте для нас народа и элиты!