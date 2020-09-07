Российский фильм впервые возглавил американский iTunes

Фильм «Спутник» режиссера Егора Абраменко попал в топ американского iTunes, заняв почётные позиции в двух категориях, сообщает пресс-служба видеосервиса more.tv.

«Российский фильм "Спутник" возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое в разделе "кино". Впервые отечественный проект — и в топ-5, и на вершине», — говорится в сообщении.

Действие фильма «Спутник» разворачивается в СССР в 1983 году. На Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым можно считать только одного. Что произошло на борту, остается загадкой, но факты указывают на то, что космонавты столкнулись с новой формой жизни, и выживший вернулся не совсем один.