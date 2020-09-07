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Первый снег выпал в парке «Ергаки» в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Первый снег выпал в национальном парке «Ергаки» в ночь на субботу, это достаточно рано даже для Красноярского края.

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«Вот вам первая порция снега в Ергаках в этом году! Конечно, утром он растаял, так что не переживайте, до Висячего камня еще можно дойти», — написала автор фотографии снега Юлия Никитина в группе «ВКонтакте» базы отдыха «Ергаки».

Зимой этой место популярно у горнолыжников и сноубордистов. Поэтому спортсмены рады первому снегу и уже интересуются, когда начнется горнолыжный сезон.

«Официально с начала ноября. Но если достаточно снега выпадет раньше, то запустим подъемник раньше», — отметила администрация базы отдыха.

Ранее ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщало о возможных ночных заморозках в выходные. 

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