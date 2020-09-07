Самолеты ВКС оснастят опробованными в Сирии прицелами

Все российские боевые самолеты получат новейшую систему прицеливания при бомбометании, опробованную в боевых условиях Сирии, сообщил в министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы сделали максимально доработанную до почти совершенства систему прицеливания при бомбометании. Она была доработана, проверена, потом проверена в боевых условиях, и сейчас мы ее ставим фактически на все наши самолеты, которые имеют системы для бомбометания», — при водит ТАСС слова Шойгу.

Министр обороны отметил, что под боевыми условиями имеется в виду опыт, полученный в Сирии. «Невозможно быть готовым, не проверяя себя в боевых условиях. Невозможно готовить войска исключительно на учебной технике. Учебная техника, как бы вы ни хотели, — это учебная техника <...>», — добавил Шойгу.

По его словам, результаты, которые показывает российская авиация, впечатляют. «Это все благодаря очень тесной и плотной работе с предприятиями, конструкторскими бюро».