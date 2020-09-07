Омский врач допустил влияние алкоголя на Навального

Кома оппозиционера Алексея Навального могла быть вызвана воздействием алкоголя или даже природных факторов, но не яда, заявил главный токсиколог Омской области и Сибири, заведующий отделением, где лечили политика, Александр Сабаев.

«Данная ситуация могла быть спровоцирована не только диетами, она могла быть спровоцирована какими-то алкогольными, может быть, эксцессами, о которых мы не знаем… Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака», – сказал Сабаев РИА «Новости».

По словам токсиколога, на состояние политика могли повлиять даже такие факторы, как переохлаждение или, наоборот, длительное нахождение на солнце. Омские врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального, что доказывает отсутствие токсинов в организме.

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Сабаев добавил, что незадолго до происшествия у Навального были проблемы с пищеварением, он сидел на диетах, направленных на снижение веса.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он провёл в коме почти двое суток, после чего пациента транспортировали в Берлин. Правительство Германии заявило, что оппозиционер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок».