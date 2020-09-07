«Роскосмос» предложил сжигать бытовой мусор плазмотронами

Госкорпорация «Роскосмос» разработает комплекс сжигания твердых бытовых отходов (ТБО) с помощью плазмотронов, применяющихся при моделировании работы ракетных двигателей, сообщил генеральный директор исследовательского центра им. Келдыша Владимир Кошлаков.

«Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твердые коммунальные отходы», — приводит ТАСС слова Кошлакова.

С помощью плазмотронов генерируют высокотемпературную плазму, а также моделируют работу ракетных двигателей или вход космических аппаратов в верхние слои атмосферы Земли. Кошлаков отметил, что их также можно использовать для уничтожения отходов повышенной опасности.

Также система предполагает использование газов, которые выделяются при сгорании мусора, для вращения турбин, вырабатывающих электричество. «У нас получается автономная замкнутая система, когда мы полученную электроэнергию направляем на те же самые плазмотроны», — рассказал Кошлаков.